Москва, 6 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Не очень понятно, почему посол враждебного государства хвалит главу российского Центробанка за то, против чего так долго и упорно ЦБ РФ борется, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«Укрепление рубля всегда было страшным сном нашего экономического блока, который делал ставку на то, что при дешевом рубле невыгодно будет выводить деньги из России, зато наши товары будут более конкурентоспособны.

Да и ЦБ в большей части случаев работает на ослабление рубля.

Но, с другой стороны, для эффективности экономики важно, чтобы курс валюты был стабильным. А в том смысле, конечно, у ЦБ есть серьезное достижение — после резкого обвала рубль резко стабилизировался.

То есть, российскому Центробанку непросто — надо вызывать симпатии у разных категорий спонсоров, имеющих разные цели и разные критерии оценки.

Как сообщало ИА REGNUM, работа председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля очень талантливая, заявил посол США в России Джон Салливан.

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