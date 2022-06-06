Москва, , 15:45 — REGNUM Спрос на аренду жилья увеличился фактически во всех регионах России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Павел Ерохин.

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«Наверное не будет ошибкой сказать, что спрос на аренду жилья увеличился фактически во всех регионах страны. Конечно, в первую очередь это связано с тем, что сейчас среднестатистической семье очень сложно купить квартиру. Если на новостройки еще можно попробовать получить льготный кредит процентов под 9%, то на вторичном рынке даже это уже невозможно, — сказал Ерохин. — У многих граждан РФ нет средств на первоначальный взнос, да и банки зачастую предъявляют дополнительные требования к возрасту, стажу работы и доходу заемщиков. Это еще сильнее осложняет ситуацию. Прибавим сюда дороговизну квадратного метра, недоступность ипотечных кредитов, обветшание кошельков населения после нескольких лет пандемии, увольнения и вынужденные отпуска с пониженными зарплатами в связи с уходом и закрытием части компаний, и всё встает на свои места. Нет денег на свое жилье — приходится снимать. Пока, к сожалению, это тенденция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов объяснил, что многие жители РФ предпочитают аренду жилья его покупке, так как хотят дождаться стабилизации рынка недвижимости и экономики в целом.

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