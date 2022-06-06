Казань, , 15:45 — REGNUM 19 июня Сабантуй в Казани отметят на трех площадках: в березовых рощах в поселках Мирный и Дербышки, в лесопарке у озера Лебяжьего. Горожане смогут посетить национальные подворья и принять участие в народных играх. Традиционно в этот день на ипподроме состоятся праздничные конные скачки, сообщает пресс-служба мэрии.

Сабантуй © Марсель Бадыкшин. president.tatarstan.ru

В преддверии праздника, 17 июня, нескольких точках города пройдет традиционныйсбор подарков на Сабантуй. Все повозки с собранными подарками прибудут на площадь у театра Г. Камала, где состоится концерт с участием фольклорных коллективов.

Празднование Сабантуя продолжится 18 июняна Казанском ипподроме одним из зрелищных видов состязаний —конными скачками. В программе — 14 скачек и заездов, концерт мастеров искусств, лотерея и салют.

19 июняс 9:30 основные празднества развернутся на трех площадках: в поселках Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжьего. Казанцы смогут посоревноваться в перетягивании каната, разбивании горшков, беге в мешках, плетении на столбах, борьбе на подушках, национальной борьбе.

Для посещения праздничных мероприятий казанцам и гостям столицы РТ рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта. Транспортное обслуживание в день проведения Сабантуя будет организовано по специальной схеме. С 18 июня и до 17:00 19 июнячастично изменится организация дорожного движения.

Безопасность на площадках обеспечат подразделения УВД и Росгвардии, противопожарной службы и МЧС. На всех местах празднования будут дежурить бригады скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IV Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» прошел в башкирском Сибае со 2 по 4 июня, на форум прибыли гости из 11 зарубежных стран.

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