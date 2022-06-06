Самара, , 16:00 — REGNUM 21 объект мостовых сооружений общей протяженностью 947,41 погонных метров намерены привести в нормативное состояние в текущем году в Самарской области. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Ремонт моста Пресс-служба администрации Астрахани

Сообщается, что в Самарской области к работам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили на всех объектах областной дорожной сети. При этом общее выполнение работ на объектах, которые приведут к нормативу по нацпроекту составляет 35%.

Отмечается, что в высокой степени готовности (от 60 до 90%) находятся несколько искусственных мостовых сооружений в составе автодорог в Сергиевском, Клявлинском, Кинель — Черкасском и Шигонском муниципалитетах.

На участках автодорог регионального значения Подъем — Михайловка — Богдановка — Алексеевка с 55,6 км по 70, 6 км и Кошки — Большая Романовка — Ерандаево — Андреевка — граница Татарии, с 0 км по 26,15 км (строительная готовность приближается к 60%).

Сообщается, что специалисты готовят к досрочному вводу в эксплуатацию Самарский мостовой переход (2 этап). Срок по контракту — октябрь 2022 года. Рабочее движение было открыто в конце 2021 года.

Отмечается, что готовность двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии составляет 60%. Также идут работы по реконструкции автодороги Кинель — Богатое — Борское протяженностью семь километров (готовность этого объекта — 10%).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что весной 2022 года из резервного фонда России в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» Самарской области было выделено 2 млрд 250 млн рублей. В результате планируется привести в нормативное состояние дополнительно 113 км автодорог.