Пятигорск, Ставропольский край, , 15:44 — REGNUM В Ставропольском крае заключены под стражу главный врач и начальник отдела закупок городской клинической больницы Пятигорска. Их обвиняют в получении взяток на крупную сумму от фармацевтической компании за предоставлении преимущественных прав на заключение контрактов на поставку медоборудования и лекарственных препаратов.

Арест

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону, при обысках по месту жительства и на рабочем месте у главврача были изъяты «дорогостоящие часы, в количестве девяти штук, которые в настоящее время осмотрены и признаны вещественным доказательством по делу».

Как сообщалось ранее, с сентября 2018 года по февраль 2021 года главврач и сотрудник больницы в Пятигорске получили более 1,200 млн рублей от руководства ООО фирма «Флорес».