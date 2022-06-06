Москва, , 15:43 — REGNUM В оставшийся период 2022 года объемы российской трансграничной интернет-торговли не перестанут снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Сегодня в РФ продолжают действовать ряд электронных торговых площадок, позволяющих российским физическим лицам получать товары из таких стран, как Китай (AliExpress) и Япония (In Japan). Но и они испытывают трудности с логистикой, что оборачивается увеличением времени доставки товаров. Проблемы создают и санкции, введенные в отношении ряда российских банков, — сказал Мастеров. — В этих условиях вряд ли следует ждать роста объема трансграничной торговли в РФ. Скорее она продолжит снижаться в ближайшие месяцы, при том что некоторый ее объем все же сохранится».

Кроме того, как полагает экономист, в ближайшее время могут начать действовать и такие факторы, как снижение реальных располагаемых доходов населения и дальнейший рост мировой инфляции.

«Эти факторы могут в еще большей степени снизить спрос на трансграничные покупки товаров», — предположил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что параллельно с падением объемов трансграничной интернет-торговли в РФ наблюдается рост российских электронных торговых площадок.

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