Шерегеш, Кемеровская область, 6 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В кузбасском Шерегеше строится новый верёвочный парк площадью 600 квадратных метров. По данным областного правительства, он станет самым большим за Уралом, и вторым по размеру — в России.

ako.ru Верёвочный парк в Шерегеше

«Нам важно и интересно развивать Шерегеш как круглогодичный курорт с современной инфраструктурой. Это будет способствовать созданию здесь новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет региона. Уже сделан первый шаг — строится верёвочный парк, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Планируется, что парк будет готов уже в самое ближайшее время, чтобы туристы могли уже в этом летнем сезоне пользоваться им».

Тайпарк будет состоять из дорожек разного уровня высоты и сложности прохождения маршрута.