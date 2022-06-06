Улан-Батор, , 15:43 — REGNUM В Улан-Баторе состоялись переговоры министра иностранных дел Монголии Батмонхийн Батцэцэг и её коллеги из Польши Збигнева Рау.

Збигнев Рау Vargunn

«В ходе переговоров стороны отметили активное развитие традиционно дружественных отношений между Монголией и Польшей <…> Мы отметили, что товарооборот между двумя странами в последние годы увеличивается, и договорились о заключении в ближайшее время соглашения между Правительством Монголии и Правительством Республики Польша о международных автомобильных перевозках», — заявила Батмонхийн Батцэцэг.

«Рад, что отношения и сотрудничество между нашими двумя странами становятся более активными, особенно с точки зрения общего уровня торговли. Мы возобновляем наш политический диалог по мере ослабления пандемии COVID-19. Ярким примером тому является мой визит в Монголию. Мы также готовимся к официальному визиту президента Польши в Монголию, который, надеемся, состоится в этом году», — заявил Збигнев Рау.

По его словам, Польша будет прилагает усилия для расширения межотраслевого сотрудничества в таких приоритетных областях, как разведка меди, добыча полезных ископаемых, энергетика и охрана окружающей среды.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прилетел в Монголию 4 июня с официальным визитом. Его визит завершается 6 июня.