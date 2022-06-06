Минск, , 15:58 — REGNUM В мобильном приложении Telegram на Android и iOS перестал открываться провластный белорусский канал «Желтые сливы». Об этом 4 июня сообщили читатели ресурса.

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При этом телеграм-канал по-прежнему доступен с компьютеров. На него подписаны около 170 тысяч пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, создатель проекта Telegram Павел Дуров в 2020 году поддержал протесты в Белоруссии, что отразилось на работе мессенджера. При отправке эмодзи официального флага Белоруссии он меняется на оппозиционный бело-красно-белый флаг, который использовали коллаборационисты времён Великой Отечественной войны. С начала 2022 года Telegram несколько раз блокировал каналы белорусских силовиков.