Ереван, , 15:42 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Действия Коллективных миротворческих сил организации, в состав которых вошли подразделения всех государств-союзников, позволили правоохранительным органам Казахстана сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и ликвидации угроз для безопасности страны. На основе этого опыта необходимо вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ», — заявил Володин в ходе заседания Совета ПА ОДКБ.

Эффективность ОДКБ на практике подтвердила проведенная в январе 2022 года миротворческая операция в Республике Казахстан, подчеркнул он.

Принятые решения по итогам встречи 16 мая 2022 года глав государств-членов ОДКБ — ориентир для работы Парламентской ассамблеи в целях обеспечения защиты суверенитета стран, поступательного развития сил и средств системы коллективной безопасности, отметил также Володин.

Вопрос о правовом обеспечении такой деятельности включен в повестку заседания Совета ПА ОДКБ.

Спикер Госдумы также обратил внимание на задачу сближения и гармонизации национальных законодательств. За весь период работы принято 72 модельных закона и рекомендации, они касаются противодействия терроризму и экстремизму, организованной преступности и незаконному обороту наркотиков, обеспечения военно-технического сотрудничества, оказания гуманитарной помощи. Но многое еще предстоит сделать, отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов Госдумы.

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