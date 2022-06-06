Орехово-Зуево, Московская область, 6 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. К 1 августа в правительстве России должны подготовить дополнительные меры поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения. Об этом 6 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительственная комиссия по цифровому развитию должна рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы. И представить перечень одобренных проектов», — заявил Мишустин.

По его словам, необходимы также дополнительные меры поддержки по внедрению российских информационных технологий и программно-аппаратный комплекс.

«Эти предложения Министерство цифрового развития совместно с Министерством промышленности следует подготовить к 1 августа», — указал он.