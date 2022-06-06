Вашингтон, 6 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Советники бывшего президента СШАДональда Трампа говорят, что экс-президент хочет вернуться в политику в качестве кандидата в президенты на выборах 2024 года и может объявить о начале своей третьей президентской кампании уже этим летом, сообщает 6 июня Independent.

Palácio do Planalto Трамп

Помощники Трампа расходятся во мнении, должен ли он объявить себя кандидатом до или после ноябрьских промежуточных выборов, поскольку промедление не позволит демократам использовать эту новость в качестве топлива для собственных перевыборов в 2022 году.

Есть также мнение, что заявление о его намерениях помешает праймериз республиканцев, отсеяв других потенциальных кандидатов. Заявить о намерении участвовать в президентской гонке могут губернатор ФлоридыРон Десантис и бывший вице-президент при Трампе Майк Пенс.

Один из помощников Трампа Джейсон Миллер сказал NBC, что, по его мнению, Трампу следует объявить о своем выдвижении скорее раньше, чем позже.

«Я думаю, что ясность в отношении его намерений [важна], чтобы он мог запустить эту машину, пока она еще свежа в памяти людей… Это можно конвертировать в выборы 2024 года», — сказал он.

Два близких к Трампу источника также сообщили, что их попросили не использовать для возможного объявления 4 июля — День независимости США.