Трамп может объявить о вступлении в президентскую гонку уже в июле
Вашингтон, 6 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Советники бывшего президента СШАДональда Трампа говорят, что экс-президент хочет вернуться в политику в качестве кандидата в президенты на выборах 2024 года и может объявить о начале своей третьей президентской кампании уже этим летом, сообщает 6 июня Independent.
Помощники Трампа расходятся во мнении, должен ли он объявить себя кандидатом до или после ноябрьских промежуточных выборов, поскольку промедление не позволит демократам использовать эту новость в качестве топлива для собственных перевыборов в 2022 году.
Есть также мнение, что заявление о его намерениях помешает праймериз республиканцев, отсеяв других потенциальных кандидатов. Заявить о намерении участвовать в президентской гонке могут губернатор ФлоридыРон Десантис и бывший вице-президент при Трампе Майк Пенс.
Один из помощников Трампа Джейсон Миллер сказал NBC, что, по его мнению, Трампу следует объявить о своем выдвижении скорее раньше, чем позже.
«Я думаю, что ясность в отношении его намерений [важна], чтобы он мог запустить эту машину, пока она еще свежа в памяти людей… Это можно конвертировать в выборы 2024 года», — сказал он.
Два близких к Трампу источника также сообщили, что их попросили не использовать для возможного объявления 4 июля — День независимости США.