Орск, Оренбургская область, , 15:41 — REGNUM В Оренбургской области временно закрыли аэропорт Орска. Об этом сообщают СМИ.

Самолет (сс) Maklay62

Причиной такой меры называют обнаруженный участок взлётно-посадочной полосы с дефектами. На устранение недостатков в может уйти два дня.

Получить комментарий в аэропорту Орска или Оренбурга корреспонденту ИА REGNUM не удалось. В справочной оренбургского аэропорта дать пояснения по поводу ситуации не смогли. В аэропорту Орска телефоны справочной молчат, также как и в приёмной.

Стоит отметить, что в Оренбуржье сразу два аэропорта оказались закрыты. В Оренбурге до конца лета осуществляют реконструкцию взлётно-посадочной полосы. ИЗ Оренбурга организован бесплатный трансфер в Орск. Однако теперь и орский аэропорт вне доступа для приема и отправки самолётов.

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