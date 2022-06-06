Орск, Оренбургская область, 6 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области временно закрыли аэропорт Орска. Об этом сообщают СМИ.

(сс) Maklay62 Самолет

Причиной такой меры называют обнаруженный участок взлётно-посадочной полосы с дефектами. На устранение недостатков в может уйти два дня.

Получить комментарий в аэропорту Орска или Оренбурга корреспонденту ИА REGNUM не удалось. В справочной оренбургского аэропорта дать пояснения по поводу ситуации не смогли. В аэропорту Орска телефоны справочной молчат, также как и в приёмной.

Стоит отметить, что в Оренбуржье сразу два аэропорта оказались закрыты. В Оренбурге до конца лета осуществляют реконструкцию взлётно-посадочной полосы. ИЗ Оренбурга организован бесплатный трансфер в Орск. Однако теперь и орский аэропорт вне доступа для приема и отправки самолётов.