София, 6 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в Смолянской области на юге Болгарии сотрудники полиции задержали 16 подданных Великобритании, подозреваемых в распространении и употреблении наркотиков, а также хулиганстве. Об этом 6 июня сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, задержание прошло в селе Полковник Серафимово во время популярного на Балканах фольклорного фестиваля. О сложившейся ситуации поставлено в известность посольство Великобритании в Софии.

Ведется расследование. Если суд полностью признает вину указанных лиц, каждому из них грозят крупные штрафы и депортация.