Орехово-Зуево, Московская область, , 15:37 — REGNUM Индустриальные центры компетенций будут призваны искать замену зарубежным решениям в ключевых отраслях экономики. Об этом 6 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Необходимо, чтобы решения оперативно были запущены в работу. Я коротко назову некоторые из них: это создание индустриальных центров компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики», — заявил Мишустин.

Предложения по их персональному составу подготовит Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами, особенно с Минпромторгом.

«Предстоит объединить заказчиков и разработчиков по созданию и внедрению новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании», — указал он.

По его словам, до середины июля 2022 года этот вопрос должен быть проработан.

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