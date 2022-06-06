Сусанино, Костромская область, 6 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Сусанинском районе Костромской области ремонтируют часовню, сооружённую на месте дома Ивана Сусанина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Рабочие укрепляют кирпичную кладку и каменные ступени здания. Часовня нуждается в ремонте из-за подземных вод, разрушающих её фундамент.

Наталья Диева ИА REGNUM Часовня

Наталья Диева ИА REGNUM Укрепление фундамента

Культовая постройка расположена в бывшей деревне Деревеньки, её возвели в 1913 году на средства крестьян к 300-летию подвига земляка, спасшего царя Михаила Романова от польско-литовского отряда во время русско-польской войны.

Она не имеет статуса объекта культурного наследия, но является важным туристическим объектом на пути к Сусанинской тропе, пролегающей по Чистому болоту, в которое были заведены поляки. Иногда в день памяти Сусанина 11 сентября в ней проходят службы. Часовня принадлежит РПЦ и находится в ведении Костромской епархии. Священники отказались назвать дату завершения ремонтных работ, назвав вопрос «неуместным».

Отметим, что в настоящее время в Сусанинском районе проводят благоустройство одноименной тропы. Русское географическое общество выиграло грант в размере 500 тысяч рублей и заменит настилы, по которым туристы заходят в Чистое болото. Сейчас доски проложены только до середины пути, пройти до места предполагаемой гибели народного героя невозможно.