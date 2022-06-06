Тбилиси, 6 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Рост экономики Грузии за первые четыре месяца составил 10,8%, что с удивлением узнали в Европе. Об этом 6 июня сообщил премьер-министром республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

«У нас беспрецедентный экономический рост. Недавно мы посетили Братиславу, и наши европейские коллеги с изумлением слушали наши с [министром экономики] Леваном Давиташвили сообщения», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что подобным экономическим ростом мало какие страны могут похвастать. Премьер-министр добавил, что уровень бедности в стране снизился «до минимума» и составил 17,5%. Гарибашвили подчеркнул, что во время президентства Михаила Саакашвили этот показатель достигал 38%.

«Полностью восстановлены полеты, очень быстро восстанавливается туризм. Наши города полны туристов и это нас радует», — заявил глава правительства.