Москва, 6 июня 2022, 15:37 — REGNUM Эмбарго на импорт нефти и антироссийские санкции, вводимые Евросоюзом, лишь усугубляют глобальный энергетический кризис и вредят, в первую очередь, самим европейским государствам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.
Как сообщало ИА REGNUM, нерешительность Евросоюза в вопросе введения эмбарго на нефть и газ обеспечила России высокую прибыль от продажи энергоресурсов, написал в колонке для чешского издания iDNES. cz экономист Лукаш Кованда.
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