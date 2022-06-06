Москва, , 15:37 — REGNUM Эмбарго на импорт нефти и антироссийские санкции, вводимые Евросоюзом, лишь усугубляют глобальный энергетический кризис и вредят, в первую очередь, самим европейским государствам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Кванджу. Южная Корея Ssr1115

«Все это усиливает дефицит энергоресурсов, вызывая рост цен не только на них, но и на другие продукты, в том числе массового потребления.

Европейская политика на нынешнем этапе характеризуется существенными разногласиями, что также ослабляет влияние вводимых Западом мер.

Тем более, пока санкции не затронули трубопроводную нефть, а коснулись лишь поставок по морю.

В конечном счете, помимо Европы, у российских нефтегазовых компаний есть и другие рынки сбыта, в частности, Китай, с его колоссальным объемом потребления энергоресурсов, поэтому перспективы весьма благоприятные», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нерешительность Евросоюза в вопросе введения эмбарго на нефть и газ обеспечила России высокую прибыль от продажи энергоресурсов, написал в колонке для чешского издания iDNES. cz экономист Лукаш Кованда.

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