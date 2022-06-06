Лавров: политики Запада стремятся оболванить избирателей
Москва, 6 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Западные политики хотят оболванить своих избирателей, чтобы решить электоральные задачи. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 6 июня в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.
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По его словам, в западных странах растёт страх перед правдой и стремление уйти в некую выдуманную, фейковую реальность. Она заполняет экраны, социальные сети, любые информационные ресурсы.
«Хотят свою электоральную задачу решать через оболванивание своего избирателя», — сказал Лавров.
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