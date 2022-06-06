Брянка, 6 июня 2022, 15:44 — REGNUM Дорожную и строительную технику для восстановления мирной жизни подшефного луганского города Брянка передала 6 июня официальная делегация Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
В Луганск доставили строительный кран, автогрейдер, фронтальный погрузчик, автомобиль УАЗ «Патриот», а также оборудование для коммунальных служб — газонокосилки, инверторы сварочные, бензопилы, триммеры, генераторы и многое другое.
Технику вручил главе администрации Брянки Николаю Моргунову губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Как сообщало ИА REGNUM, главы Брянской области и Брянки подписали соглашение о сотрудничестве, затрагивающем различные сферы жизни.
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