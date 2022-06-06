Брянка, ЛНР, 6 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Дорожную и строительную технику для восстановления мирной жизни подшефного луганского города Брянка передала 6 июня официальная делегация Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Цитат из видео Передача техники

В Луганск доставили строительный кран, автогрейдер, фронтальный погрузчик, автомобиль УАЗ «Патриот», а также оборудование для коммунальных служб — газонокосилки, инверторы сварочные, бензопилы, триммеры, генераторы и многое другое.

«Мы видим, как РФ оказывает нам колоссальную помощь в восстановлении нашей инфраструктуры. Мы получили возможность отремонтировать и восстановить всё то, что десятилетиями не ремонтировалось и не восстанавливалось старой украинской властью, региону уделялось внимание по остаточному принципу», — отметил на торжественной церемонии передачи техники глава ЛНР Леонид Пасечник.

Технику вручил главе администрации Брянки Николаю Моргунову губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Для нас это и честь и большая ответственность — внести свой вклад, вклад наших людей, нашей экономики в ваши республики, которые выстояли тяжёлых восемь лет», — подчеркнул Александр Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, главы Брянской области и Брянки подписали соглашение о сотрудничестве, затрагивающем различные сферы жизни.