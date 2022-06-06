Вашингтон, , 15:35 — REGNUM В настоящее время Индия проводит переговоры по вопросу увеличения импорта нефти из России с помощью поставок от компании «Роснефть». Об этом 6 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО «Роснефть», поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой», — говорится в материале агентства.

Также источники рассказали, что индийские госкомпании ведут коллективную работу по заключению и обеспечению новых контрактов на срок шесть месяцев на поставку нефти из России, которые будут поставляться на условиях поставки от «Роснефти» и продавец возьмет на себя вопросы транспортировки и страхования.

Кроме этого, уточняется, что по вопросам об объемах поставок и цен на нефть из РФ еще ведется обсуждение, однако банки Индии собираются полностью финансировать все нефтяные поставки. При этом указывается, что индийскими государственными нефтеперерабатывающими компаниями являются Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками — я Reliance Industries и Nayara Energy, при этом последняя частично принадлежит «Роснефти».

Помимо этого, агентство добавляется, что, согласно его подсчетам, с конца февраля по начала мая 2022 года индия закупила у России свыше 40 млн баррелей нефти и это примерно на 20% больше, чем за весь 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты направили письма 14 странам с предупреждением об украинском зерне.