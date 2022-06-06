Ереван, , 15:33 — REGNUM Реализация на Украине военно-биологической программы должна стать предметом международного расследования нарушений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия со стороны США и Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Чтобы эффективно противостоять биологическим угрозам, необходимо координировать нашу работу на основе межправительственных соглашений», — отметил Володин в ходе заседания Совета ПА ОДКБ.

Он предложил в рамках парламентского измерения на заседании ПА ОДКБ осенью заслушать доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

«В адрес стран-членов ОДКБ направлены подтвержденные факты о том, как и с какими целями велась военно-биологическая деятельность Пентагона на территории Украины. Лаборатории, созданные Вашингтоном, не имели достаточного уровня защищенности для работы с опасными патогенами», — указал спикер Госдумы.

Военно-биологическая деятельность США на территории Украины и других стран угрожает жизни и здоровью людей, подчеркнул он.

Бесконтрольная работа этих лабораторий создает риск распространения штаммов новых вирусов, пандемии инфекционных заболеваний, от которых нет ни лекарств, ни вакцин, говорит парламентарий.

«Кто понесет ответственность? Если выявленные в Европе, Канаде, Австралии и других странах случаи заболевания оспой имеют отношение к американским биолабораториям?» — задал вопросы Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов Госдумы.

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