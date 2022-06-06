Лондон, , 15:47 — REGNUM Средние цены на бензин в Великобритании достигли нового пугающего уровня — 177,9 пенсов за литр, в очередной раз побив предыдущий рекорд, установленный всего несколько дней назад, сообщает 6 июня телеканал Sky News.

Деньги за бензин Images Money

В последние недели цены на топливо достигают новых рекордных отметок каждые несколько дней, поскольку предложение сокращается, а спрос только начинает набирать обороты.

По данным Королевского автомобильного клуба (RAC), чтобы заправить 55-литровый семейный автомобиль неэтилированным бензином, сейчас среднему британцу придется потратить почти 98 (118 долларов) фунтов стерлингов, и цены, скорее всего, продолжат расти.

Бак дизельного топлива обойдется почти в 102 фунта (122 доллара).

«Неумолимая череда рекордных цен на топливо продолжилась и в банковские каникулы: средняя цена бензина выросла почти на 4 пенса за литр с конца мая», — сказал представитель RAC Саймон Уильямс.

Он назвал стоимость неэтилированного бензина «пугающей» и посоветовал ждать больше плохих новостей.

«Учитывая, что нефть стоит больше 120 долларов за баррель, а стерлинг всё так же стоит 1,20 доллара, худшее еще впереди», — считает Уильямс.

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