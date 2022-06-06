Таллин, 6 июня 2022, 15:35 — REGNUM Учения военно-воздушных сил стран НАТО и партнёров альянса Ramstein Alloy начались 6 июня в Прибалтике. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии.

Американские парашютисты. Эстония
Американские парашютисты. Эстония
U.S. Army Europe

Учения продлятся четыре дня, они нацелены на обеспечение безопасности воздушного пространства прибалтийских стран, проведение процедур связи и управления, пояснили в штабе.

«В ходе учений также будут отрабатываться действия в случае потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, поисковые и спасательные работы», — указано в сообщении.

К учениям привлечены французские и испанские истребители, которые базируются на авиабазах Эмари в Эстонии и Шауляе в Литве, а также финские, немецкие, шведские, чешские, британские и турецкие истребители, всего — десять самолётов.

Учения Ramstein Alloy проходят трижды в год с 2008 года. Они приурочены к ротации самолётов и лётных экипажей стран-членов НАТО на военных авиабазах в Эстонии и Литве.

Читайте также: В Латвии проходят учения ПВО НАТО «Наследие Рамштайн»