Таллин, , 15:35 — REGNUM Учения военно-воздушных сил стран НАТО и партнёров альянса Ramstein Alloy начались 6 июня в Прибалтике. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии.

Американские парашютисты. Эстония U.S. Army Europe

Учения продлятся четыре дня, они нацелены на обеспечение безопасности воздушного пространства прибалтийских стран, проведение процедур связи и управления, пояснили в штабе.

«В ходе учений также будут отрабатываться действия в случае потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, поисковые и спасательные работы», — указано в сообщении.

К учениям привлечены французские и испанские истребители, которые базируются на авиабазах Эмари в Эстонии и Шауляе в Литве, а также финские, немецкие, шведские, чешские, британские и турецкие истребители, всего — десять самолётов.

Учения Ramstein Alloy проходят трижды в год с 2008 года. Они приурочены к ротации самолётов и лётных экипажей стран-членов НАТО на военных авиабазах в Эстонии и Литве.

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