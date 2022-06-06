Пермь, 6 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В больницы Пермского края за сутки, 5 июня, поступили три пациента с коронавирусной инфекцией. Это на 10 меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 370 333 заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 62 случая.

В Прикамье от COVID-19 оправились 361 083 человека. В связи с выздоровлением из клиник 5 июня выписали 55 человек.

Жертвами заболевания стали 8817 пермяков. За минувшие сутки подтверждено два летальных исхода.