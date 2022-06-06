Архангельск, 6 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Указом президента России орденом Мужества посмертно награжден погибший на Украине 29 мая уроженец Архангельска Виктор Булатов, сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Морев.

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«Виктор родился в 1995 году в Архангельске. Здесь занимался боксом в спортивном клубе «Каскад», получил разряд кандидата в мастера спорта. В 2014 году окончил школу «Ксения» и был призван в соединение воздушно-десантных войск», — сообщил мэр.

В мае 2020 года Виктор окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Виктор принимал участие в военной спецоперации на Украине с первых ее дней. 9 мая 2022 года ему было присвоено воинское звание старший лейтенант.

«В памяти земляков Виктор навсегда останется волевым человеком, который умел брать на себя ответственность. Искренние соболезнования родным и друзьям Виктора Булатова!», — написал Морев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о гибели Виктора Булатова сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.