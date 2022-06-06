Москва, 6 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Желание перераспределить российский рынок в свою пользу у южнокорейских корпораций, да и у правительства Южной Кореи, безусловно, есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Ssr1115 Кванджу. Южная Корея

«И это может произойти за счет уходящих с российского рынка компаний. Только вот окончательно уходить хотят не все, а те, что объявили об этом, еще колеблются или оговаривают условия возврата, подыскивают доверительных управляющих.

Поэтому это сегодня скорее намерение, зондирование почвы. Опасение попасть под американские санкции будет еще какое-то время перевешивать.

Скорее будут восстанавливаться цепочки поставок, в том числе по схеме параллельного импорта. Ведь вряд ли страна допустит сохранение ситуации, когда импорт превалирует над экспортом.

Приобретение активов уходящих с российского рынка компаний можно допустить, но в единичных случаях, через аффилированные с южнокорейскими корпорациями фирмами, либо малоизвестными на мировом рынке компании. Стоит в большей степени в этой сфере рассчитывать на китайские и индийские компании», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик заявил, что компании из Южной Кореи не собираются уходить с российского рынка.

Читайте также: Южнокорейские компании могут выкупить доли уходящего из РФ бизнеса