Бишкек, 6 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Министерство обороны Киргизии предлагает открыть военные колледжи во всех областях республики — для усиления патриотического воспитания молодёжи. Об этом заявил глава Минобороны Бактыбек Бекболотов на заседании парламентского комитета по соцполитике, передаёт «24.kg».

Григорий Михайлов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Бишкеке. 9 мая 2016 года

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Также высокопоставленный чиновник сообщил о том, что поручил своим подчинённым регулярно проверять уровень и качество патриотической подготовки в школах.

«Мы вместе с Минобразования хотим вернуть патриотизм на былой уровень. Если молодые люди остаются без внимания, то идут либо к фашизму, либо к экстремизму», — подытожил министр.

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