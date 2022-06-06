Самара, , 15:30 — REGNUM Гроза и крупный град ожидаются в Самарской области. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гроза Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Так, ночью 7 июня в регионе может пройти сильный дождь, крупный град, гроза. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Днем возможен дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до 9 °C, днем воздух может прогреться до 21 °C.

Ранее сообщалось о том, что 6 июня в Самарской области ожидается сильный дождь, местами гроза, а также крупный град.