Бишкек, , 15:24 — REGNUM Несмотря на то, что сейчас в Киргизии не выявляются новые случаи заболевания коронавирусом, Министерство здравоохранения всё же намеревается начать вакцинировать детей от COVID-19. Об этом заявил и. о. главы Минздрава Жаркынбек Касымбеков на заседании парламентского комитета по бюджету.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Высокопоставленный чиновник отметил, что коронавирусная инфекция постоянно мутирует, а потому медикам и гражданам нужно быть готовыми к появлению новых штаммов.

«В связи с влиянием коронавирусной инфекции идет изменение некоторых детских заболеваний, и мы планируем начать вакцинировать определенную группу детей от COVID-19. Также приоритетным направлением остаётся вакцинация медицинских и социальных работников, учителей, пожилых граждан и военнослужащих», — подчеркнул он.

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