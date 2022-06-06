Кемерово, 6 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В городе Кемерово в ближайшие сутки будут проводиться кратковременные отключения телерадиоканалов. Об этом предупредили в мэрии города.

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«7 июня в связи с регламентными работами в областном центре в интервале с 01:00 до 05:00 (время местное) будут проводиться кратковременные отключения каналов цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 общей длительностью не более 3 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав первого мультиплекса входят Первый, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Пятый, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр. В составе второго — РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ. Отключения также ожидаются на радиостанциях.