Москва, , 15:23 — REGNUM В московском метро запустили тематический поезд в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого, передаёт 6 июня корреспондент ИА REGNUM.

Годфрид Схалкен. Портрет Петра Первого. 1706

«Сегодня совместно с Российским военно-историческим обществом мы запускам тематический поезд, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I», — рассказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Жанна Ермолина во время запуска нового состава.

По её словам, поезд «Русич» будет обслуживать пассажиров на Арбатско-Покровской ветке столичной подземки. Он останется на линии в течение полугода.

В церемонии запуска поезда также приняли участие заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко, замруководителя исторической редакции проекта «Россия — Моя история» Иван Привалов.

С внешней стороны поезда нанесён портрет императора Петра Первого. В вагонах, помимо изображений, приведены факты из биографии императора. В оформлении использовались QR-коды, с помощью них можно перейти на специальный сайт с подробной исторической информацией.