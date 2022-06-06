Хабаровск, 6 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Главным тренером футбольного клуба «СКА-Хабаровск» стал Роман Шаронов. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что контракт клуба с 45-летним тренером рассчитан на два года.

Напомним, в качестве тренера Шаронов работал с молодёжной и основной командами казанского «Рубина», а также входил в тренерский штаб кипрского клуба «Пафос», который покинул в июле 2021 года.

По итогам сезона 2021/22 «СКА-Хабаровск» занял четвёртое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и получил право сыграть в стыковых матчах за право на выход в премьер-лигу, но по сумме двух встреч проиграл «Химкам» с общим счётом 1:3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост главного тренера «СКА-Хабаровск» покинул Алексей Поддубский.