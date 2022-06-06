Донецк, 6 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования в течение получаса обстреляли из артиллерии Донецк, Ясиноватую и Макеевку. Об этом 6 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что в 14:00 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы Ленинского района Донецка и Макеевки, по которым украинскими нацистами было выпущено шесть и четыре снаряда калибра 122 мм.

Также указывается, что в 14:10 киевские боевики снова обстреляли Донецк, выпустив по городу пять снарядов калибра 122 мм, а в 14:30 — Ясиноватую, по которой также было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по водоканалу в Донецке.