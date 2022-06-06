Ереван, 6 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

» До тех пор, пока продолжается специальная военная операция, никакие миротворцы там не появятся», — сказал Картаполов.

При этом, по его словам, нельзя исключать варианта развития событий, что услуги миротворцев ОДКБ понадобятся.

«На сегодняшний день я не вижу необходимости, и сама обстановка не позволяет», — указал парламентарий.

По его мнению, «постконфликтном этапе возможны разные варианты».

Читайте также:Лавров: Запад не разрешает Украине вести переговоры с РФ

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение, регламентирующее особенности функционирования сил и средств коллективной безопасности на территории государств — членов ОДКБ.