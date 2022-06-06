Москва, 6 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Промышленная ипотека — давно ожидаемая мера поддержки экономики и промышленности в условиях санкций и кризиса, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека

«Также стимулирующая мера поддержки важна для развития строительной отрасли в целом, оказывающей мультипликативный эффект на экономический рост в стране.

Безусловно, промышленная ипотека позволит снизить стоимость заемного капитала для производственных компаний и предпринимателей, расширить перечень существующих ипотечных инструментов.

Это может дать импульс дальнейшему развитию коммерческой ипотеки в России. Однако есть опасения, что за стремлением государства прежде всего поддержать девелоперов индустриальной недвижимости, будут не учтены интересы и ожидания самих производственных и промышленных предприятий.

Позитивным сигналом будет, если не только крупные промышленные компании, но и малый и средний бизнес получат доступ к льготной ипотеке в индустриальную недвижимость в местах осуществления их деятельности.

Если же субсидируемая правительством промышленная ипотека будет предполагать условия размещения объектов лишь в специальных индустриальных кластерах и технопарках, с большим первоначальным взносом, на вновь возводимые объекты, — это ограничит спрос на данный вид ипотеки со стороны бизнеса.

К тому же, промышленные помещения очень специфичны, надо учитывать очень много нюансов. Для пищевых производств — одни требования к помещениям, для других отраслей — совсем другие.

Важно при утверждении данной инициативы учесть запросы самой промышленной отрасли экономики и ее отдельных секторов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» в России по ставке до 5% годовых поручит председатель правительства Михаил Мишустин.

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