Белград, 6 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич высказал неудовольствие из-за сорванного визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом 6 июня сообщает администрация сербского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сербия вопреки всему будет защищать независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит соблюдение военного нейтралитета и будет придерживаться европейского пути при сохранении дружеских и партнёрских отношений со странами на всех континентах.

Напомним, запланированный на 6 и 7 июня официальный визит Лаврова в Сербию был отменён из-за решения Болгарии, Черногории и Северной Македонии закрыть небо для российского правительственного самолёта.