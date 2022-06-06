Посольство США в России перепутало имя Пушкина
Москва, 6 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Посольство США в России напомнило о годовщине рождения поэта Александра Пушкина, но ошиблось с его именем. Сообщение появилось 6 июня в телеграм-канале дипмиссии.
Анастасия Алёшина ИА REGNUM
Памятник Александру Пушкину
«С днем рожденья, Иван Сергеевич!» — таким было первоначальное сообщение.
Позднее ошибку исправили: русского поэта звали Александр Сергеевич.
Как сообщало ИА REGNUM, Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. В этот день по всему миру отмечают День русского языка.
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