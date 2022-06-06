Москва, , 15:16 — REGNUM Чем большей дальности будут вооружения, которые Запад поставляет Киеву, тем дальше Россия будет отодвигать нацистскую угрозу от своих границ. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 6 июня в ходе пресс-конференции.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, говорить о том, что «если бы не было спецоперации, то не было бы поставок оружия», это ошибка и упрощение. На протяжении 20 лет США, Великобританию и других членов НАТО предупреждали, что не стоит укреплять свою безопасность за счёт безопасности других и приближаться к российским границам.

«Могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», — сказал Лавров.

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