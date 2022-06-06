Саратов, 6 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Саратовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шести членов организованной преступной группы. Они приговорены к длительному лишению свободы за незаконные производство и сбыт 5,5 кг наркотиков, сообщает прокуратура Саратовского области.

Иван Шилов ИА REGNUM Нет наркотикам

В суде установлено, что в июле 2020 года местные жители организовали в п. Соколовом специально оборудованную химическую лабораторию, где произвели более 5,5 кг наркотических средств. Наркотики обвиняемые реализовывали через тайники, которые размещались в малолюдных местах областного центра. Их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 6 до 16 лет со штрафами. Мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, женщины — общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске полицейские задержали троих подозреваемых в обороте наркотиков.

Читайте также: В Челябинске поймали группу наркоторговцев из Москвы