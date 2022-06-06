Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM Потребность газа в Казахстане постоянно растёт, и добываемых в стране объёмов скоро может не хватить даже для покрытия внутренних потребностей. Об этом 6 июня сообщил глава национальной газовой компании QazaqGaz Санжар Жаркешов, выступая в парламенте в рамках правительственного часа.

Добыча газа (сс) aherrero

«Прогнозируется дефицит газа с 2024 года. Потребности внутреннего рынка превысят доступные ресурсы газа примерно на 1,7 млрд кубометров. Если не принять неотложные меры, экспорт газа прекратится в 2023 году», — сказал Жаркешов.

Он отметил, что в республике всё больше предприятий переходят на газ: теплоэлектростанции, газохимические комплексы и другие объекты. В связи с этим нужно сосредоточиться на обеспечении газом внутренних потребностей.

Руководитель QazaqGaz подчеркнул, что антироссийские санкции никак не повлияли на экспорт газа из Казахстана.

Стоит отметить, что январь–февраль 2022 года в Казахстане добыли 10 млрд кубометров природного газа. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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