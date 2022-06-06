Красногорск, , 15:14 — REGNUM К 2025 году в учреждениях здравоохранения Подмосковья должны будут полностью заменить старое медицинское оборудование на цифровое. Об этом 6 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Медицинское оборудование Rosatom.ru

«Модернизация, обновление медицинского оборудования. Наша задача — к 2025 году полностью заменить его на современное цифровое оборудование», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что таким образом будет повышено качество оказания медицинских услуг на территории Подмосковья.

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