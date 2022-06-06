Новосибирск, , 15:15 — REGNUM В Новосибирске объявили результаты голосования по выбору наименования будущего парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. Он будет назваться «Каменка», сообщили в мэрии города.

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Напомним, что голосование проходило с 15 апреля. В нем поучаствовали более 23 тысяч человек. На выбор предлагались шесть вариантов наименования: «Каменка», «Речной», «Мельница», «Ива», «Луговой», «За Каменским шоссе». За «Каменку» проголосовали 14 037 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проект затопляемого парка в Новосибирске получит федеральное финансирование.