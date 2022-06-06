Москва, , 15:13 — REGNUM Несмотря на то, что на мировом рынке есть такие компании, как Dominion Diamonds, Rio Tinto и другие, осуществляющие добычу алмазов, основными участниками являются «ДеБирс» и АЛРОСА, которые фактически делят рынок между собой, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Рожанская.

Алмазы Agddiamond.ru

«Сравнивать компании можно по запасам сырья, объему добычи, гранильным мощностям, клиентской базе, реализацией собственных изделий с камнями и т.д.

И эти показатели можно изучить в стоимостном выражении или в каратах, и итоги будут отличаться. Еще на стоимость камня повлияют цвет, чистота и огранка. Но это уже про бриллиант.

Таким образом, выбывание с дистанции такого важного игрока, как АЛРОСА, значительно отразится на всей цепочке алмазного трубопровода: от добычи до конечного потребителя. Кстати, говоря об алмазах, необходимо помнить, что алмазы бывают не только ювелирные, но и технические, и потребители, соответственно, у них отличаются.

Можно было бы сказать, что без АЛРОСА дела у других станут лучше, ведь такой конкурент уйдет с рынка. Однако оставшиеся участники не смогут компенсировать потерю на рынке алмазного-бриллиантового сырья.

Можно было бы сказать, что уход того же Картье с рынка России говорит о снижении предложения, а, значит, необходимости закупки алмазного сырья (или ограненных камней). Однако камень — вещь не скоропортящаяся, так что Алроса не обязана прекращать добычу.

Да и ювелирные компании не оглашают, камень какого «производителя» был использован при производстве данного изделия, хотя, конечно, даже в открытых источниках указывается, что у Тиффани был заключен долгосрочный контракт с Россией и что сейчас Tiffany & Co прекратила закупки российских алмазов.

На рынке России появляются компании, проводящие интересную маркетинговую компанию, например «Мой первый бриллиант», что позволяет закрыть потребность в ювелирных украшениях для части потребителей.

Производство в рамках индивидуального проекта также возможно. Так что уход Картье и Тиффани — это вопрос узнаваемости и истории Ювелирного дома, которые, как мне кажется, сегодня, действуют не в рамках интересов бизнеса и логики – даже во время Второй мировой в Париже Картье не закрыл свои двери для покупателей.

Действия компаний под политическим гнетом не идет на пользу компаниям – ни для показателей, ни для репутации. Ведь изделия покупали в большом объеме российские потребители, и не только на рынке РФ.

А рынок ОАЭ для нас по-прежнему открыт. Так что при желании купить брошь, например, можно и там. Было бы из чего ее произвести, а это очень нужно сырье.

В случае его реального дефицита стоимость изделия станет ближе к космической. И даже очень обеспеченный потребитель будет вынужден сократить объемы закупок», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года объёмы поставок российских алмазов в Европу сократились в три раза по сравнению с мартом 2021 года.

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