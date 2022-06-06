Москва, , 15:10 — REGNUM Россия не собирается навязываться странам Запада, хотя дипломатические отношения с ними, и в том числе — с недружественными, на данный момент сохраняются. Об этом 6 июня заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Насчет развития наших дипломатических отношений — они у нас пока сохраняются с большинством западных стран, включая все недружественные страны, и мы не хотим навязываться», — сказал он.

Также глава МИД РФ указал, что Москва делает из этого главный геополитический вывод о том, что с Европой договариваться о чем-то невозможно, так как нельзя быть уверенным в том, что Европа это выполнит.

«Когда это бесовство закончится и когда Европа придет в себя, посмотрим, как они будут видеть наши дальнейшие связи. Мы навязываться не собираемся. То, что они нам предложат, мы, естественно, взвесим рассмотрим. Если это не будет противоречить нашим интересам, мы будем готовы возобновлять наши контакты», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с визитом в Сербию, когда самолету главы МИД РФ запретили пролет в Белград страны ЕС и НАТО, является немыслимой.