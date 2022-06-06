Симферополь, , 15:09 — REGNUM Прибывший с визитом в Крым руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что чувствует себя на полуострове как дома. Об этом он заявил журналистам 6 июня.

Он напомнил, что приезжает в Крым уже не первый раз.

«Когда я в Крыму, то чувствую себя как дома. Здесь есть много людей, которые меня поддерживают, здесь есть много друзей», — цитирует РИА Новости политика.

При этом Вебер посетовал, что проспал прохождение поезда, на котором он ехал на полуостров, по Крымскому мосту, признавшись, что это его места — увидеть мост.

«На обратном пути я должен буду установить будильник, чтобы увидеть Крымский мост. Это моя мечта и я обязательно это сделаю», — подчеркнул Вебер.

Ранее глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер заявлял, что референдум о возвращении Крыма в состав России в 2014 году был законным и никакой аннексии полуострова, о которой заявляют страны Запада, не было. Он высказал убеждение в том, что западные страны вынуждены будут признать Крым российской территорией. Вебер назвал Крым «территорией мира и взаимопонимания между народами».

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.