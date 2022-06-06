Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Летние лагеря Ленинградской области готовятся принять во вторую смену детей подшефного региону города Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил 6 июня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

По словам губернатора, вместе с детьми в регион приедут из Енакиево учителя и воспитатели, которые смогут посетить областные учебные заведения и посмотреть, как выстроен образовательный процесс в Ленобласти.

«Со следующей смены начнем принимать у себя детишек из Енакиево. Хотим принять у себя до сентября не менее 200 детишек», — рассказал Дрозденко.

Глава Ленобласти заметил, что к ближайшим выходным в подшефный город уедет бригада специалистов стройнадзора и экспертизы. В Енакиево они обследуют социальные учреждения и здания, которые подверглись разрушению.

«Мы их будем восстанавливать и не только за счет бюджета Ленобласти. К нам уже обратилось несколько крупных строительных компаний, которые готовы взять на себя отдельные объекты, например школу, детский сад, дом культуры и восстановить их под ключ, — пояснил Дрозденко. — Работы предстоят большие, не на один год. Понятно, что рассчитывать только на бюджет региона не приходится».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что для восстановления Енакиево уже направлены бригады дорожных рабочих и спецтехники, медики с передвижными лабораториями и медицинским оборудование, а также более 2 тонн гуманитарного груза.