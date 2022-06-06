Чебоксары, 6 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Чебоксарах за оскорбление в чате оштрафован ещё один житель города. На этот причиной разбирательств стала переписка в общедомовом чате, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

По данным надзорного ведомства, в марте 2022 года в общем чате жильцов дома, расположенного в Ленинском районе Чебоксар, при обсуждении вопросов оказания услуг ЖКХ возник спор между двумя жильцами.

«Один из жильцов публично, а затем и в ходе личной переписки высказал в адрес другого слова оскорбления, унижающие его честь и достоинство, выраженные в неприличной форме», — говорят в прокуратуре.

Уточняется, что в общедомовом чате состояли более 200 человек.

В отношении 45-летнего чебоксарца возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ («Публичное оскорбление»). Постановлением суда, которое ещё не вступило в силу, он оштрафован на 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной административной статье жительница Ленинского района Чебоксар оштрафована на 3 тыс. рублей за оскорбление в ходе переписки в родительском чате. Причиной стал конфликт из-за дистанционного обучения.

Подробнее: Ссора в родительском чате в Чебоксарах завершилась судебным штрафом